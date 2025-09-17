BIST 11.186
Erdoğan, idam edilişinin 64. yılında Adnan Menderes'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idama mahkum edilişlerinin 64. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

