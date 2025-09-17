BIST 11.186
Çanakkale'de korkunç kaza! İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde işçi servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

SERVİS VE KAMYONET ÇARPIŞTI

Bayramiç'ten Ezine yönüne giden Halil Behçet Erdal'ın kullandığı 17 TE 912 plakalı kamyonet, Ayvacık'tan Bayramiç'e tarım işçisi getiren Mehmet Kaygın idaresindeki 17 AAY 690 plakalı minibüsle ilçe girişinde çarpıştı.

Kazada kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 4 tarım işçisi de 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.

