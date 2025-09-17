BIST 11.187
DOLAR 41,30
EURO 48,93
ALTIN 4.866,81
HABER /  GÜNCEL

Doğal sirkeyi sağlıklı yaşam için üretmişti ama artık ihraç ediyor...

Doğal sirkeyi sağlıklı yaşam için üretmişti ama artık ihraç ediyor...

Van'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) tarafından tahsis edilen atölyede sirke üreten 33 yaşındaki Esma Balkaya, ürünlerini yurt içi pazarının yanı sıra birçok ülkeye gönderiyor.

Abone ol

Düzce'de bahçesinden, köylerden topladığı meyve ve bitkilerle evinde 40 çeşit sirke üreten Emine Sezer, ailesine katkı sağladığı işini geliştirerek devlet desteğiyle atölye kurmayı hedefliyor.

Kalıcı konutlar bölgesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yemeklerinde kullanmak için aradığı organik elma sirkesini bulamayınca evinde yapmaya karar verdi.

Doğal sirkeyi sağlıklı yaşam için üretmişti ama artık ihraç ediyor... - Resim: 0

Bahçesinden topladığı elmalarla sirke üretimi denemelerine başlayan Sezer, bir senenin sonunda kendini geliştirip, kaya tuzu, bal ve kaynak suyu kullanarak 40 çeşit meyve ve bitkinin sirkesini üretti.

Markasını oluşturarak sosyal medya hesabı üzerinden satışını yapan Sezer, AA muhabirine, evinin yanındaki küçük bahçeden topladığı elmalarla işe başladığını anlattı.

Doğal sirkeyi sağlıklı yaşam için üretmişti ama artık ihraç ediyor... - Resim: 1

Sezer, uzun süre denemeler yaptığını ancak başarılı olamadığını aktararak, "Çünkü ben hiç sirke sevmiyordum. Bu yüzden sürekli eşime ve arkadaşlarıma tattırıyordum. Olup olmadığını onlar söylüyordu. Yaklaşık 1 yıl kadar sabrettim ve eksiklerimi tamamlayarak sirke yapmayı öğrendim. Başardıktan sonra da çok sevdim, sirke içmeye ve kullanmaya başladım." diye konuştu.

Aile ekonomisine katkıda bulunmak için çeşitliliği artırmaya karar verdiğine değinen Sezer, bahçeden topladığı kivi, ahududu, böğürtlen, üzüm ve elmadan sirke yaptığını söyledi.

Sezer, "Bahçemizden, çevredeki köylerden ve dağlardan topladığım, pikniklere giden arkadaşlarımın bana yaylalardan getirdiği bitki ve meyvelerle 40 çeşide kadar sirke yapmayı başardım." dedi.

Doğal sirkeyi sağlıklı yaşam için üretmişti ama artık ihraç ediyor... - Resim: 2

Hedefi devlet desteğiyle atölye kurmak

Sezer, çeşidi artırdıktan sonra ürettiklerini ilk önce tanıdıklarına hediye ettiğini, beğenilip faydalı bulunmasının ardından talepler artınca da sosyal medyadan Düzce ve yakın illere göndermeye başladığını kaydetti.

Fermente işleminde sadece kaya tuzu, bal ve kaynak suyu kullandığına dikkati çeken Sezer, farklı olarak da biberiye, alıç, pirinç, çilek, defne, nane, kivi, ıhlamur ve böğürtlen gibi çeşitler yaptığını aktardı.

Sezer, eşi ve çocuklarının yardımıyla bugünlere geldiğini, bundan sonraki hedefinin ise devletin kadın girişimcilere sağladığı desteklerden faydalanarak atölye kurmak olduğunu ifade etti.

Kadınların hayata katılmasını çok önemsediğini dile getiren Sezer, onların da üreterek aile bütçelerine katkıda bulunabileceklerini ve kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerini sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını tamamladı! Victor Osimhen...
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını tamamladı! Victor Osimhen...
CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? O iddialara en net cevap
CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? O iddialara en net cevap
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığına ilişkin oh dedirten açıklama
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığına ilişkin oh dedirten açıklama
İzmir'de akılalmaz olay: Pencereden sarkıtılan lise öğrencisi aşağı düştü
İzmir'de akılalmaz olay: Pencereden sarkıtılan lise öğrencisi aşağı düştü
Erdoğan, idam edilişinin 64. yılında Adnan Menderes'i andı
Erdoğan, idam edilişinin 64. yılında Adnan Menderes'i andı
Çanakkale'de korkunç kaza! İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralı
Çanakkale'de korkunç kaza! İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralı
Aile sağlığı merkezinde "sırayı mı bekleyeceğim" diyerek dehşet saçtı
Aile sağlığı merkezinde "sırayı mı bekleyeceğim" diyerek dehşet saçtı
Birden fazla evi olanlar dikkat! Katlamalı vergi mi geliyor?
Birden fazla evi olanlar dikkat! Katlamalı vergi mi geliyor?
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü duyurdu: Simit satan işletmeler denetlendi
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü duyurdu: Simit satan işletmeler denetlendi
Gürsel Tekin: Partinin içine FETÖ sızdı
Gürsel Tekin: Partinin içine FETÖ sızdı
İstanbul'da yeni uygulama! Trafikte ambulans gelince her arabada bu anons duyulacak
İstanbul'da yeni uygulama! Trafikte ambulans gelince her arabada bu anons duyulacak