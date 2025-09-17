Türkiye Sigorta peşin fiyatına taksit kampanyası başlattı

Türkiye Sigorta, sağlık ve kasko gibi bireysel ürünlerde erişilebilirliği artırmak ve müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla peşin fiyatına taksit kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bireysel sigortalarda erişilebilirliği artırma stratejisiyle müşterilerine ödeme seçeneği sunan Türkiye Sigorta, sağlık ve kaskoda peşin fiyatına 12, trafik sigortasında 10 taksit seçeneğiyle müşterilerinin yanında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sigortalılık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırarak sigortayı herkes için ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Stratejileri doğrultusunda sağlık, kasko ve trafik ürünlerimizde sundukları peşin fiyatına taksit imkanlarıyla sigortalılara ödeme kolaylığı sağladıklarını vurgulayan Çakmak, "Bu kampanyayı yalnızca finansal bir kolaylık değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Taksit kampanyamızın yanı sıra kasko sigortalarımızda hasar durumunda yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü vererek sigortalılarımıza sunduğumuz güvencemizi daha da ileriye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kararı müşteri memnuniyeti ve şeffaflık politikası doğrultusunda aldık"

Çakmak, bireysel kasko hasar onarımlarında yüzde 100 orijinal parça taahhüdüyle güvencelerini en üst seviyeye taşıdıklarını anlatarak, bireysel kasko müşterilerinin tamamında hasar durumunda orijinal parça kullanılması kararını müşteri memnuniyeti ve şeffaflık politikası doğrultusunda aldıklarını kaydetti.

Söz konusu kararı, sigortalılardan tedarikçilere, servislerden eksperlere kadar iş ortaklarıyla paylaştıklarına dikkati çeken Çakmak, "Geçiş sürecinde tedarik işlemi başlamış olan hasarlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda yapılacak bildirimlere istinaden gerekli aksiyonları alacağız." değerlendirmesini yaptı.

Çakmak, amaçlarının, sigortalıların, yaşamın her alanında güvende hissetmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, hasar tarafında tedarikçi, eksper ve diğer iş ortaklarını nisanda yazılımını tamamladıkları hasar portalında bir araya getirerek sigortalılara sağladıkları hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirtti.

Sigortalıların hasar süreçlerini şeffaflıkla takip edebilmesi için mobil uygulamalarını da yenilediklerine dikkati çeken Çakmak, müşteri deneyimini önceliklerine alarak süreçleri sürekli iyileştirdiklerini anlattı.

Çakmak, sağlık poliçelerinde yaptıkları yenilikle, "Tazminat Prim Oranı" kontrolü yerine "Geliştirilmiş Ömür Boyu Yenileme Garantisi" sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki yaygın anlaşmalı kurum ağımız ve yapay zeka destekli hızlı provizyon hizmetimiz sayesinde 'Sağlıkta Milyonların Güvencesi' olmaya devam edeceğiz. Farklı ihtiyaçlara hitap eden sağlık ürünlerimiz, geniş teminat yapısı, kapsamlı asistan hediye hizmetleri, mobil uygulamamız üzerinden sunduğumuz Online Hekim muayene hizmeti ve Avantajlar Dünyası ayrıcalıklarımızla desteklenerek, müşterilerimize sunulmaktadır."

Muhabir:Oktay Özdemir