Şişecam patent tescil sayısını 2 yılda 5 kat artırdı

Şişecam, inovasyon odaklı çalışmaları ve AR-GE yatırımları sayesinde son iki yılda patent tescil sayısını beş kat artırdı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, dijital teknolojilerden sürdürülebilir üretime, ileri malzeme araştırmalarından enerji verimliliğine uzanan geniş alanda AR-GE yatırımlarına devam ediyor. 90 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle inovasyon çıtasını her yıl yükselten şirket, geleceğe yön veren teknolojiler geliştiriyor.

Turkishtime Dergisi'nin 2024 yılı "AR-GE Merkezinde Alınan Ulusal Patent Sayısına Göre İlk 10 Şirket" listesinde yer alan Şişecam, düşük emisyonlu kaplamalı camlardan enerji verimliliği yüksek çözümlere, çevre dostu ayna teknolojilerinden cam elyaf üretim sistemlerine kadar birçok alanda geliştirdiği patentlerle öne çıktı.

İnovasyon gücü ve kararlı AR-GE yatırımlarıyla son iki yılda patent tescil sayısını beş kat artıran şirket, hızlanan süreçleri rekabet avantajına dönüştürerek, küresel ölçekte yenilikçi çözümler üretme kapasitesini güçlendirdi.

Şişecam'ın inovasyon gücünü yansıtan patentler arasında, Tek Gümüşlü Düşük Emisyonlu Kaplamaya Sahip Cam, Yüksek Görünür Geçirgenliğe Sahip Low-E Kaplamalı Cam, Yüksek Geçirgen Özellikli, Nötral İç ve Dış Yansımaya Sahip Low-E Kaplamalı Cam, Etkin Isı ve Güneş Kontrollü Tek Gümüşlü Low-E Kaplamalı Cam, Gümüş İçermeyen Güneş Kontrol Kaplamalı Cam gibi uluslararası rekabet gücünü artıran teknolojiler bulunuyor.

Türkiye'nin en fazla patent üreten ilk 10 şirketi arasında bulunan Şişecam, gelecek dönemde de bilim, teknoloji ve inovasyonu merkezine alan projelerle faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda değer üretmeyi sürdürecek.