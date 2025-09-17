Faiz kararı öncesi altında şoke eden düşüş! Dev bankanın altın tahmini de olay oldu
Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde rekor üstüne rekor kırdı. Bugün ise yaşanan düşüş yatırımcıyı şaşırttı. Son rakamlar merak edilirken dev bankanın yeni tahmini de ortaya çıktı.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 4 bin 892 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 884 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 181 liradan, Cumhuriyet altını 32 bin 973 liradan satılıyor. Altının onsu güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 678 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Faiz kararı sonrası altın fiyatları da merak ediliyor.
BOMBA TAHMİN
Öte yandan Deutsche Bank, gelecek yıl için ortalama altın fiyatı tahminini 3 bin 700 dolar/onsdan 4 bin dolar/onsa yükseltti. Banka ayrıca 2026 yılı için gümüş fiyatı tahminini de ons başına 40 dolardan 45 dolara çıkardı.