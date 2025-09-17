BIST 11.226
DOLAR 41,29
EURO 48,96
ALTIN 4.883,72
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Detaylar...

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın cuma öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısında, akşam saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatı, cuma günü doğusunda batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, Kuzey Ege'nin güneyinde yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde ise yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, cuma günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Seda Bakan'dan büyük itiraf! ''Jennifer Lopez' fotoğraf için 1 milyon TL verdi'' iddiası
Seda Bakan'dan büyük itiraf! ''Jennifer Lopez' fotoğraf için 1 milyon TL verdi'' iddiası
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Ahmed Şara’yla görüşecek
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Ahmed Şara’yla görüşecek
Bekleyenlere müjde: SGK uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi!
Bekleyenlere müjde: SGK uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi!
İsrail'den Şam'a Suriye uçakları için Suriye'nin güneyinde uçuş yasağı önerisi
İsrail'den Şam'a Suriye uçakları için Suriye'nin güneyinde uçuş yasağı önerisi
Uzmanlar uyardı: Eli ve ayağı sürekli üşüyenler dikkat! ''Sessiz katil''
Uzmanlar uyardı: Eli ve ayağı sürekli üşüyenler dikkat! ''Sessiz katil''
Orta okul ve liselerde yeni dönem başlıyor! Tüm öğrencilere uygulanacak
Orta okul ve liselerde yeni dönem başlıyor! Tüm öğrencilere uygulanacak
Nehre düşen otomobilde karısı ve çocuğu öldü! O doktor hakkında flaş karar
Nehre düşen otomobilde karısı ve çocuğu öldü! O doktor hakkında flaş karar
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni ortaya çıktı
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni ortaya çıktı
TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı
TÜİK açıkladı: Trafikte dengeler değişti! En çok bu marka otomobil satıldı
5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti! Vahşette yeni gelişme
5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti! Vahşette yeni gelişme
Şişecam patent tescil sayısını 2 yılda 5 kat artırdı
Şişecam patent tescil sayısını 2 yılda 5 kat artırdı
Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 5,5 yılın en düşük seviyesini gördü
Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 5,5 yılın en düşük seviyesini gördü