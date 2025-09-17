Seda Bakan'dan büyük itiraf! ''Jennifer Lopez' fotoğraf için 1 milyon TL verdi'' iddiası

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Jennifer Lopez'in Türkiye konseri sonrası yaşadığı anıyı anlattı. Lopez'le fotoğraf çektirmek için sabaha kadar beklediğini söyleyen Bakan, Lopez'e fotoğraf karşılığında 1 milyon TL mi verdi? Bakın neler söyledi...

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Jennifer Lopez'in Türkiye konserinin ardından yaşadığı unutulmaz bir anıyı anlattı. Lopez'le fotoğraf çekilmek için saatlerce beklediğini söyleyen Bakan, bu süreçte eşiyle arasında geçen diyalogu da esprili bir dille aktardı.

Bakan, "Eşim 'Artık yeter, çok bekledik' dedi ama ben geri adım atmadım. 'Bu kadar bekledim, saat 04.30 da olsa fotoğraf çektireceğim' dedim ve sonunda da çekindim" sözleriyle sabrının karşılığını aldığını ifade etti.

Kulislerde, Seda Bakan'ın Jennifer Lopez ile fotoğraf çekilmek için 1 milyon TL ödediği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak oyuncu bu söylentileri kesin bir dille yalanladı. Konuya esprili yaklaşan Bakan, "Vermem, zaten öyle bir şey yok ki" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.