TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını açıkladı! Kilogramı 120 TL olarak belirlendi

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümün, ülkenin tarımsal hasılasında önemli yer tuttuğu belirtildi.

FİYAT DÜŞÜK BULUNDU

Çekirdeksiz kuru üzümde piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle müdahale ihtiyacı doğduğu belirtilen açıklamada, "Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için TMO alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak belirlenmiştir." bilgisi verildi.

TMO'nun üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı, alımlara 22 Eylül'de başlanacağı ifade edildi.

