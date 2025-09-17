BIST 11.226
CHP kongresinin itirazına ret

Çankaya Seçim Kurulu, delegelerin 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için yaptığı itirazı reddetti. Delegelerin bu kararın ardından İl Seçim Kurulu’na itiraz etmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuru Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Delegelerin bu kararın ardından İl Seçim Kurulu’na itiraz etmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

15 Eylül'de görülen kurultay davası öncesinde CHP'den kritik bir hamle gelmiş, olağanüstü kurultay için bine yakın delegenin imzasıyla Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı. Kurultay tarihi 21 Eylül olarak belirlenmişti.

