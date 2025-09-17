Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs üzerinden kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yanıt verdi. Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Biz, Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Osmanlı Devleti döneminde Kudüs'te bulunan Siloam (Silvan) Yazıtı’nı Türkiye'den almak için uğraştığını, ancak bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde artan hassasiyetlerden ötürü gerçekleşemediğini iddia etti.

Netanyahu, dünkü basın toplantısındaki konuşmasının devamında "Bay Erdoğan, bu (Kudüs) bizim şehrimiz, sizin değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha tekrar bölünmeyecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun haddini aşan sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt gecikmedi.

Bugün Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, Netanyahu'ya yanıt verdi.

"Bunların üstünde de bir tül misali Kudüs vardır"

Asırlarca İslam'ın bayraktarlığını üstlenen bir milletin efradı olarak 400 yıl Kudüs-ü Şerif'e hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Netanyahu bunları bilmez. Ama bugün buradan tekrar haykırıyorum, belki öğrenir. 'La ilahe illallah, İbrahim Halilullah' ifadesinde anlamını bulan hürmet, hikmet, hoşgörüyle bu övülmüş şehri tüm inanç mensupları için yüzyıllar boyunca bir barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Müslümanlar gibi Hristiyanların ve Musevilerin de hakkına riayet ettik. Bugün de şairin ifadesiyle, kalbimizin yarısı Mekke diğer yarısı Medine'dir. Bunların üstünde de bir tül misali Kudüs vardır."

"Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız"

Erdoğan, "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz, Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve böyle bir dünyanın mücadelesini vermektedir. Bugün Türkiye, hem içeride hem bölgesinde kendi oyununu kurma ve bunu kimin ne dediğine bakmadan uygulama kudretine sahip bir ülkedir." dedi.

"Dimdik ayakta duracağız"

Erdoğan, "Diplomasinin dili nezakettir, Türkiye'nin dış siyaseti barış odaklıdır. Fakat bu demek değildir ki hadsizlikler karşısında susacak veya geri adım atacağız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında bugün de yarın da dimdik ayakta duracağız." diye konuştu.

"Kanlı kilit eninde sonunda kırılacak"

Erdoğan, "İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Faili ister örgüt ister devlet olsun, terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu 'kanlı kilit' inşallah eninde sonunda kırılacaktır. Suriye'den Yemen'e, Lübnan'dan Katar'a İsrail haydutluğunun hedefi olan tüm kardeşlerimizle tam bir dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz." diye kaydetti.

Yerleşke 548 bin metrekare arsa üzerinde

Erdoğan, ""Projenin toplam inşaat alanı ise 354 bin metrekareyi buluyor. Yerleşke günlük 6 bin kişiye hizmet verecek bir kapasiteyle tasarlandı. 1600 araçlık kapalı otoparkı, 750 kişilik konferans salonu, 2 bin 600 kişilik yemekhane ve çeşitli destek birimleri, bir adet 80 kişilik ve 2 adet 40 kişilik basın toplantısı salonuyla yerleşkemiz modern, konforlu ve organizasyonel verimliliği yüksek bir eser olacaktır. 360 bin metrekarelik yeşil alanı ve 146 bin metrekare büyüklüğündeki sert zemin düzenlemesiyle herkesin rahat edeceği, kullanıcı dostu, ekolojik ve estetik bir yapı olarak şehrimize değer kazandıracaktır. dedi.

Netanyahu'yu Kudüs çıkışına zorlayan görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Beştepe'de Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Theofilos Giannopoulos'u kabul etmişti. O görüşmede Giannopoulos, Erdoğan'a Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethi sırasında Hristiyan ve Yahudilere verdiği Kudüs Emannamesi'ni takdim etti. Erdoğan'a verilen tarihi bildirinin, Netanyahu'yu kızdırdığı ve Kudüs çıkışını bu nedenle yaptığı ileri sürüldü.