Süreç komisyonu 10. kez toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin silahların susması için sorumlulukların yerine getirilmelisi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 10. kez toplandı.

Komisyonun 10. toplantısının ilk oturumunda çatışma çözümü alanında çalışmaları olan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar konuşacak.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise "Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek. Sürece ilişkin faklı kanaatler olurken herkesin ortak kanaati 'artık analar ağlamasın. Örgütün İmralı çağrısına uymasıyla bizim çalışmalar daha rahat olacaktır. Silahların susması için sorumluluklar yerine getirilmeli." dedi.

Komisyon, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütlerini Meclis'te dinlenecek.

Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak.

Komisyon, bu güne kadar 10 kez toplandı.