BIST 11.226
DOLAR 41,29
EURO 48,96
ALTIN 4.883,72
HABER /  GÜNCEL

Süreç komisyonu 10. kez toplandı

Süreç komisyonu 10. kez toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin silahların susması için sorumlulukların yerine getirilmelisi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 10. kez toplandı.

Komisyonun 10. toplantısının ilk oturumunda çatışma çözümü alanında çalışmaları olan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar konuşacak.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise "Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek. Sürece ilişkin faklı kanaatler olurken herkesin ortak kanaati 'artık analar ağlamasın. Örgütün İmralı çağrısına uymasıyla bizim çalışmalar daha rahat olacaktır. Silahların susması için sorumluluklar yerine getirilmeli." dedi.

Komisyon, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütlerini Meclis'te dinlenecek.

Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak.

Komisyon, bu güne kadar 10 kez toplandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının kamp kadrosunu açıkladı! Victor Osimhen...
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının kamp kadrosunu açıkladı! Victor Osimhen...
TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını açıkladı! Kilogramı 120 TL olarak belirlendi
TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını açıkladı! Kilogramı 120 TL olarak belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs yanıtı
CHP kongresinin itirazına ret
CHP kongresinin itirazına ret
CHP lideri Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
CHP lideri Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Seda Bakan'dan büyük itiraf! ''Jennifer Lopez' fotoğraf için 1 milyon TL verdi'' iddiası
Seda Bakan'dan büyük itiraf! ''Jennifer Lopez' fotoğraf için 1 milyon TL verdi'' iddiası
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Ahmed Şara’yla görüşecek
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Ahmed Şara’yla görüşecek
Bekleyenlere müjde: SGK uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi!
Bekleyenlere müjde: SGK uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi!
İsrail'den Şam'a Suriye uçakları için Suriye'nin güneyinde uçuş yasağı önerisi
İsrail'den Şam'a Suriye uçakları için Suriye'nin güneyinde uçuş yasağı önerisi
Uzmanlar uyardı: Eli ve ayağı sürekli üşüyenler dikkat! ''Sessiz katil''
Uzmanlar uyardı: Eli ve ayağı sürekli üşüyenler dikkat! ''Sessiz katil''
Orta okul ve liselerde yeni dönem başlıyor! Tüm öğrencilere uygulanacak
Orta okul ve liselerde yeni dönem başlıyor! Tüm öğrencilere uygulanacak