Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından açılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

SORUŞTURMA DEPREMZEDENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE BAŞLADI

Öte yandan; soruşturmanın, depremzede bir kişinin kendisinden rüşvet istediği yönünde şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Şikayetçi kafe işletmecisi ifadesinde, "Hataylıyım, depremden sonra Bayrampaşa'ya döndüm. Belediye başkanına kafe açmak istediğimi söyledim, onay aldım. Başkan yardımcısına yönlendirdiler. Bana bir firmaya ihale edilip teslim edileceğini söylediler. Yaklaşık 2,5 milyon lira masraf yaptım. Ancak süreçte sürekli oyalandım. Benden 3 milyon lira ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım." dediği öğrenildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekiplerin, depremzedenin hukuki işlemleri için oyalandığını, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım sonrası kafenin açılması için bu sefer 3 milyon lira rüşvet istendiğini belirleyen ekipler, kafenin yüzde 25'inin ise Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskılar olduğunu tespit etti.

Hakkında yapılan soruşturma dosyasında belediyeye ait "MİS'S Cafe'nin isim hakkını kendi üzerine aldığı öne sürülen Mutlu'nun, Hasbahçe'deki halı saha tesisleriyle ilgili de usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Tesislerin işletmesini üstlenen firmanın belediye değişiminden sonra çıkarıldığı, giriş kısmının iş makineleriyle kazılarak kapatıldığı ve kapıya kilit vurulduğu ileri sürüldü.

ÖZEL YAŞAMINA İLİŞKİN İDDİALAR

Hazırlanan dosyada Mutlu'nun özel yaşamına ilişkin iddialar da yer aldı. Üç kadınla ilişkisinin bulunduğu, bunlardan birini belediyede işe aldığı, diğerine kuaför açma sözü verdiği, evli olan bir kadını ise tesis müdürü yaptığı öne sürüldü. Hasan Mutlu, kadınlarla ilişkileri sorulduğunda "tanıdığını" ifade ederken başka detaya ise girmedi. Para trafiğiyle ilgili olarak "gayriresmi danışma" ifadesini kullandı. İhaleler konusunda ise "Ben komisyon üyesi değilim" diyerek kendini savundu.

