Haber alınamayan genç annesi tarafından ölü bulundu

Uşak’ta kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Mustafa Yiğit Ü, annesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen gencin vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı.

Uşak'ta kendisinden haber alınmayan 25 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu. Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak'taki bir apartmanda yaşayan anne E.Ü. (45), oğlu Mustafa Yiğit Ü'yü (25) odasında hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Mustafa Yiğit Ü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.