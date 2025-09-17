BIST 11.166
Leman iddianamesi kabul edildi: Hakim tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

Kabul edilen Leman Dergisi iddianamesinde savcılık tahliye isterken hakim sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesinde karar kıldı.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada tutuklanan Doğan Pehlevan, Ali Yavuz, Zafer Aknar, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir ve Mehmet Tunçay Akgün hakkında hazırlanan iddianame, Istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

HAKİM TUTUKLUKLARININ DEVAMINA KARAR VERDİ

Savcılık; sanıklar hakkında tahliye talep etti ancak, hakim, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İlk duruşma 14 Kasım’da görülecek.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Leman Dergisi’nin 26 Haziran tarihli sayısındaki bir karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği ve bu çizim ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunun işlendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, müessese müdürü Ali Yavuz, sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, yazıişleri müdürü Aslan Özdemir tutuklanmıştı. 

4 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Dergiye yönelik yürütülen soruşturma ise tamamlanmış, Leman dergisi Zafer Aknar, Ali Yavuz, Cebrail Okçu,  Aslan Özdemir, yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, Doğan Pehlevan için ise zincirleme şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla  iddianame düzenlenmişti.

