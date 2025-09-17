Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan CHP'nin olağanüstü kurultayı hakkında karar

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin bazı delegelerinin pazar günü yapılmak istenen 22. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin itirazları hakkında karar verdi. Kurul itirazı reddetti.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurultay davası ve olağanüstü kurultay takvimi hakkında tartışmalar sürerken yeni bir karar geldi.
CHP Büyük Kurultay delegelerinin bazıları, partinin 21 Eylül Pazar günü yapmak istediği 22. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.
Yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.