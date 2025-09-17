Bolu'da bariyere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaşamını yitirdi.Abone ol
Ankara-Zonguldak kara yolunda seyreden Talha Uluadaoğlu (28) idaresindeki 67 AEY 538 plakalı motosiklet, Dorukhan Tüneli mevkisinde demir bariyere çarparak devrildi, sürücü yola savruldu.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uluadaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
MORGA KALDIRILDI
Cenaze, incelemelerin ardından Mengen İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
YUNUS POLİSYMİŞ
Uluadaoğlu'nun, Zonguldak Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğünde yunus polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.