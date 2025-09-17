Bayrampaşa'da başkanvekili seçim tarihi belli oldu

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kararın ardından İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçiminin pazar günü yapılacağını duyurdu.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, belediyeye yönelik operasyonda gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kararın ardından İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi hakkında açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi pazar günü yapılacak" denildi.