BIST 11.166
DOLAR 41,28
EURO 48,95
ALTIN 4.892,08
HABER /  GÜNCEL

Bayrampaşa'da başkanvekili seçim tarihi belli oldu

Bayrampaşa'da başkanvekili seçim tarihi belli oldu

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kararın ardından İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçiminin pazar günü yapılacağını duyurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, belediyeye yönelik operasyonda gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Kararın ardından İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi hakkında açıklama yaptı. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi pazar günü yapılacak" denildi.

İlgili Haberler
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'in iddialarına Abdullah Özdemir'den yanıt: Şiddetle reddediyorum
Özgür Özel'in iddialarına Abdullah Özdemir'den yanıt: Şiddetle reddediyorum
Yılmaz Vural geri dönüyor! Kolları sıvadı, o kulüple anlaştı
Yılmaz Vural geri dönüyor! Kolları sıvadı, o kulüple anlaştı
Bolu'da bariyere çarpan motosikletli hayatını kaybetti
Bolu'da bariyere çarpan motosikletli hayatını kaybetti
3 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat
3 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat
Tapu sahipleri için kritik uyarı: Bu 7 maddeye aman dikkat
Tapu sahipleri için kritik uyarı: Bu 7 maddeye aman dikkat
Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan CHP'nin olağanüstü kurultayı hakkında karar
Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan CHP'nin olağanüstü kurultayı hakkında karar
Almanya Başbakanı Merz'den Putin'e sert sözler: Cinayet işliyor
Almanya Başbakanı Merz'den Putin'e sert sözler: Cinayet işliyor
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Bakanlık duyurdu! Yeni evlenecek çiftlere 250 bin lira verilecek
Bakanlık duyurdu! Yeni evlenecek çiftlere 250 bin lira verilecek
Akıllara durgunluk veren ölüm! Cebindeki bıçak karnına saplandı
Akıllara durgunluk veren ölüm! Cebindeki bıçak karnına saplandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi belli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi belli oldu
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi