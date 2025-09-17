BIST 11.166
HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze’deki son durum ve gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yapılacak Filistin konulu etkinliklerin hazırlıkları değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

BAKAN FİDAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve haftaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

