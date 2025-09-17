Ali Koç, Trabzon'la arayı iyice açtı! Terör örgütü yanında mısın?

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Trabzonspor'la yaşadıkları gerilimi yeniden artıracak açıklamalar yaptı. Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e yüklendi.

Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Koç, Trabzonspor'la oynadıkları maç sırasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sosyal medya hesabından "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." ifadelerini kullandığı paylaşım hakkında yine sert ifadeler kullandı.

Maç günü Genç'e "Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır. Biz 3 Temmuz'da Fetö'yü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez." ifadeleri ile cevap veren Koç, TRT Spor'da katıldığı programda yine sosyal medya gündemine oturacak cümleler kullandı.

"SEN CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA MISIN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YANINDA MISIN?"

Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı açıklamaların şuursuz olduğuna dikkat çeken Koç, "Trabzonspor maçından sonra hadsiz büyükşehir belediye başkanının şuursuzca yaptığı açıklama fitili ateşledi. Kendisinin avukatlık ortağının FETÖ bağlantısını konuşmakta fayda var. Fenerbahçe biraz belini toparladı ve tekrar mı 3 Temmuz hortluyor? Bu kabul edilemez bir şey. Sen Cumhurbaşkanımızın yanında mısın, terör örgütünün yanında mısın?" şeklinde konuştu.

"BİR TANE FAULDEN İŞİ BU NOKTAYA GETİRECEKSEN OLMAZ"

Sözlerinin devamında "Kupanın sahibi kimse kupa onun müzesinde olur." diyen Koç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben Trabzon'da linç edildim ama Trabzonspor'a laf söylemedim. Polis yoktu ortada, bu Trabzonspor'un suçu mu? Çıkıp bir şey söyledik mi? Bir tane faulden işi bu noktaya getireceksen olmaz. 2010-11 sezonunda Pavel Brozek transferinden ötürü Wisla Krakow'a Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde bonus vermek durumunda ama vermiyor. Wisla Krakow dava açıyor ama Trabzonspor avukatları yaptığı savunmada 'Sportif başarıyla değil, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına Süper Lig'i kazanmakla değil, tam tersine UEFA acil durum panelinin kararıyla' katıldıkları yönünde savunma yapıyorlar. Şampiyon değilim diyor. UEFA acil durumla bu kararı veriyor."