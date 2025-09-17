BIST 11.166
Ömer Koç: Dualarım Gazze'de yaşayanlarla

18. İstanbul Bienali'nde konuşan Ömer Koç, Gazze'de yaşayan soykırıma da dikkati çekti. Koç, "Hala bu korkunç soykırımı sürdüren, destekleyen ve meşrulaştırmaya çalışan insanlar olduğuna inanamıyorum" dedi.

İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, geçtiğimiz gün işgal planını da devreye soktu. 

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma sessiz kalmayan isimlerden birisi de Ömer Koç oldu.

18. İstanbul Bienali'nde konuşan Ömer Koç, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekti ve destekleyenlere de tepki gösterdi.

Türkçe başladığı konuşmasının sonunu İngilizce olarak bitiren ve Gazze hakkında konuşan Koç, şöyle dedi: 

"DUALARIM ONLARLA BİRLİKTE"

Gazze'de uzun süredir acı çeken insanların acısını paylaşıyorum. Dualarım ve düşüncelerim onlarla birlikte.

"BU KORKUNÇ SOYKIRIMI DESTEKLEYENLERE İNANAMIYORUM"

Hala bu korkunç soykırımı sürdüren, destekleyen ve meşrulaştırmaya çalışan insanlar olduğuna inanamıyorum. Ama sonunda hakikat ve adalet kazanacak.

