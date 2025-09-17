'Apo seviciler ABD ve İsrail’in uşağıdır' diyen Albay tutuklandı!

Emekli Albay Çetin Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından gözaltına alınan Emekli Albay Çetin Orkun Özeller, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özeller, kendisine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları kabul etti.

Özeller, 28 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığını, görev süresince çatışmalara katıldığını belirtti.

Bahçeli’ye yönelik sözlerinin yanlış anlaşıldığını, kendisinin herhangi bir şekilde “PKK terör örgütü lideridir” demediğini, eleştirilerinin siyasi nitelikte olduğunu savundu.

Özeller’in avukatı Doğukan Kozan da savunmasında, müvekkilinin ifadelerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Özeller, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özeller, Ordu Adliyesi’nden SEGBİS yoluyla çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ordu Efirli Cezaevine gönderildi.

Telefonunu kırmıştı

Gazeteci İsmail Saymaz’ın X’teki paylaşımına göre İstanbul başsavcılığı, Özeller hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘hakaret’le, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Saymaz “Ordu’da adliyeye teslim olan Özeller için yakalama ve telefona el koyma kararı var. Özeller’in telefonu kayıp” diye yazmıştı.

Özeller’in avukatıysa müvekkilinin telefonunu bir anlık sinirle kırdığını açıklamıştı.

Özeller son dönemde çözüm süreci üzerinden Bahçeli’yi eleştirmiş, “Tüm Apo seviciler ABD ve İsrail’in uşağıdır” diye yazmıştı.