Tedesco'dan dikkat çeken açıklama: Hak etmedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 2-2 biten Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada ilk yarıda çok kötü oynadıklarını belirterek, “Çok fırsat yarattık ama golleri atamadık, bu yüzden kazanmayı hak etmedik” dedi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, 2-2 sona eren Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün çok kötü bir ilk yarı geçirdik. İlk 20 dakika fena değildik, topa sahip olduk, pozisyonlar ürettik. 1-0'dan sonra bütün her şey yok oldu. Kafamızı kaybettik. 1 tane negatif olaydan sonra kendimizi bu kadar kaybetmemeliyiz. Öz güvenle alakalı bir şey bu. Takım olarak önde olsanız öz güvenli oluyorsunuz ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok fırsat yarattık ama golleri atamadık. Bu yüzden kazanmayı hak etmedik."

"MOURINHO DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'NİN İLK YARILARI HEP ELEŞTİRİLİYORDU. NEDEN İLK YARILARI FENERBAHÇE HEP DAHA KÖTÜ OYNUYOR?"

Domenico Tedesco: Aslında kötü değil, riskli oynadık. Biz hep atak yapmak istiyoruz, düşüncemiz bu. Son 2 maçta çok pozisyona girdik ama bunu yaparken kontrolü kaybetmemek, top kaybında baskıyı iyi yapmak gerekiyor. Ne zaman orta yapmamız, şut atmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Rakip çok fazla kontratak imkanı buldu, bunları engellemeliydik. Saha içinde o kafayı kaybetmemek gerekiyor.

"3 OYUNCU TARAFTAR TEPKİSİ ALDI. YORUMUNUZ NEDİR?"

Domenico Tedesco: Taraftarların her zaman ıslıklama hakkı vardır. Herkesi ıslıklayabilir. Onlar bilet alıp geliyor. Biz sahip olduğumuz her şeye taraftar sayesinde sahibiz. Onlar için oynuyoruz. Dolayısıyla onların da duygularını gösterme hakları var. Kabul etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamayı istiyorsanız bu durumları kabul etmeniz, güçlü olmanız gerekir. Bu tarz durumlarda oyuncuları desteklemeye çalışıyoruz. Onları anlamamız ve kabul etmemiz gerekiyor.

