Fenerbahçe Kadıköy'de 90+3'te yıkıldı!

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor, ilk yarıyı İbrahim Kaya’nın golüyle 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda Fenerbahçe Nelson Semedo ve Youssef En Nesyri’nin golleriyle öne geçti, son dakikada Yusuf Özdemir skoru eşitledi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme karşılaşması bugün Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynandı.

Chobani Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde kapattı.

Maçın 18'inci dakikasında konuk ekipten İbrahim Kaya'nın attığı gol, 45 dakikalık dilimde kayıtlara geçen tek goldü.

İkinci yarıda hakem Cihan Aydın, 55'inci dakikada Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi. Beyaz noktaya giden Anderson Talisca, Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.

Devam eden dakikalarda Alanyaspor yarı sahasında baskısını artıran Fenerbahçe, 73'te yeni transfer Nelson Semedo'nun sağ köşeden attığı golle durumu eşitledi.

Bu golden sadece üç dakika sonra bu kez takımın golcü ismi Youssef En Nesyri sahneye çıktı ve kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi.

90+3'te Alanyaspor'da Yusuf Özdemir kafa golüyle skoru belirleyen isim oldu. Maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, hafta sonu Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Alanyaspor da Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

90'Son düdük geldi ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

90'GOL! Alanyaspor'da Yusuf Özdemir kafa golüyle durumu 2-2'ye getirdi.

90'Karşılaşmanın son bölümüne 5 dakika uzatma süresi ilave edildi.

76'GOL! Archie Brown'ın sol köşeden yaptığı ortayı Cenk Tosun içeri çevirdi. En Nesyri net bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e taşıdı.

73'GOL! Ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Nelson Semedo sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve eşitliği getirdi.

59'Göğüs kontrolüyle ceza sahası önünde topu kontrol eden Anderson Talisca'nın dönerek yaptığı vuruş auta çıktı.

57'Anderson Talisca penaltıyı kaçırdı.

56'Hakem Aydın pozisyonu seyrettikten sonra penaltı kararı verdi.

53'Hakem Cihan Aydın, Fenerbahçe lehine potansiyel bir penaltı pozisyonu sonrası VAR ile iletişime geçti.

48'En Nesyri'nin şutu direkten döndü. Hakem Aydın pozisyonun "ofsayt" olduğunu söyledi.

47'Nelson Semedo arka direğe ortaladı. Oğuz Aydın'ın kafa vuruşu auta çıktı.

46'Hakem Cihan Aydın karşılaşmada ikinci yarının düdüğünü çaldı. Yarıya, Alanyaspor başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'Karşılaşmanın sonuna bir dakika uzatma süresi ilave edildi.

42'Alanyaspor'da golü atan isim İbrahim Kaya, çalımlarla Fenerbahçe ceza sahasına girerek ayağının dışıyla sol köşeye bir şut yolladı. Top auta çıktı.

37'Fenerbahçe kısa paslarla ceza sahasına girdi. Sebastian Szymanski sağ kanattan arka direğe ortaladı. Brown'ın kafası üstten auta gitti.

34'Oğuz Aydın'ın pasında Youssef En Nesyri doğrudan kaleyi düşündü. Ertuğrul güçlükle topu çelebildi.

30'Talisca ceza sahasının sol köşesinde içeride top bekleyen En Nesyri ile oynadı. Savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

24'Gol sonrası Fenerbahçe, Alanyaspor yarı sahasında etkili olmaya çalışıyor.

18'GOL! Alanyaspor'dan İbrahim Kaya, kendisine gönderilen uzun pası iyi kontrol edip sol köşeye çıkarttığı sert şutla takımını 1-0 öne geçirdi.

17'Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği topu Ertuğrul içeri çeldi. Devam eden bölümde Talisca kaleyi cepheden gören bir noktadan yokladı. Ertuğrul hata yapmadı.

13'Anderson Talisca, uzun pasla ceza sahasına girip kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. Hakem "ofsayt" kararı verdi. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

11'Semedo çalımlarla sağ köşede ilerledi. Topu içeri de çevirdi. Ümit Akdağ kademede başarılıydı.

9'Szymanski'nin serbest vuruştan açtığı orta doğrudan kaleci Ertuğrul'da kaldı.

7'Oğuz, ceza sahasında ileri çıkan En Nesyri'ye pası verdi. En Nesyri yere düştü. Hakem, "devam" kararı verdi.

4'Fenerbahçe, rakip üzerindeki baskısını artırma uğraşında. Henüz net bir pozisyon yok.

3'Alanyaspor, maçın ilk dakikalarında kendi ceza sahasından çıkmaya çalışan Fenerbahçe'ye önde baskı uyguluyor.

2'Fenerbahçe, maça baskıyla başladı.

1'Hakem Cihan Aydın ilk düdüğü çaldı ve müsabakada ilk yarı başladı.

Fenerbahçe - Alanyaspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Maestro, Yusuf, Enes, Hwang, İbrahim, Ogundu