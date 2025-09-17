ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da protesto edildi

İngiltere'de binlerce kişi, Londra'ya 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın dört bir yanında protestocular ile karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Londra'da, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin binası önünde toplanan binlerce kişi, yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından İngiltere Parlamentosu önündeki Parlamento Meydanı'na ulaştı.

Göstericiler, İngiltere'ye 2 günlük resmi ziyaret düzenleyen Trump'ın, iklim, göç, uluslararası ilişkiler ve Gazze konusundaki tutumunu protesto etti.

EPSTEİN'İN FOTOĞRAFLARINI TAŞIDILAR

"Trump'ı durdur", "Irkçılığa hayır, Trump'a hayır", "Soykırıma son ver" ve "İsrail'i silahlandırma" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, Trump'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la fotoğraflarını taşıdı.

"ABD, SOYKIRIMIN SUÇ ORTAĞI"

Parlamento Meydanı'nda kurulan sahneden kalabalığa seslenen İngiliz Milletvekili Zarah Sultana, Gazze'de yaşananlarla ilgili, "Tarihte en çok belgelenen soykırım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bu soykırıma silah sağladığını kaydeden Sultana, "Washington'ın silahları, lojistik desteği ve siyasi kalkanı bu soykırımın yaşanmasını sağlıyor. Bu, ABD'yi soykırımın doğrudan suç ortağı yapıyor." dedi.

İngiltere ve Avrupa Birliği'nin de suç ortağı olduğunu dile getiren Sultana, "İngiltere hükümeti, ABD'nin de desteklediği İsrailli savaş suçlularını defalarca kırmızı halıyla karşıladı. Bu durum, ahlaken savunulamaz olduğu gibi siyasi olarak da kabul edilemez." diye konuştu.

Sultana, yasal ve siyasi olarak siyasilerden hesap sorulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"TRUMP'IN GELİŞİ IRKÇI GRUPLARI CESARETLENDİRDİ"

Irkçılığa Karşı Dur Platformundan Sabby Dhalu da konuşmasında, "İkinci Trump başkanlığı, dünyadaki tüm faşist ve ırkçı grupları cesaretlendirdi. (ABD'li milyarder) Elon Musk gibi isimler ve cumartesi günü İngiliz tarihinin en büyük faşist yürüyüşünü yapanlar ile Trump arasında bir bağ var." görüşünü paylaştı.

İngiltere hükümetine, Trump'ı ikinci kez davet ettiği için tepki gösteren Dhalu, "Bu, ABD başkanları için bir ilk oldu. Vergi mükelleflerinin parası sağlık, eğitim, toplu taşıma, kamu hizmetleri ve refaha harcanmalı, Trump gibilere kırmızı halı sermek için değil." ifadesini kullandı.