Piyasalar bunu bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürdü. 9 ay sonra gelen indirimle faiz yüzde 4-4,25 aralığına çekildi..

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini düşürmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ve beklenen karar geldi.

9 AY SONRA FAİZİ İNDİRDİ

Fed, 9 ay sonra politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Karar 11'e karşı 1 oyla alındı.

Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atadığı Stephen Miran, 50 baz puanlık indirimden yana oy kullandı. Üyelerin 2025 yıl sonu faiz oranı beklentisi yüzde 3,6 oldu, önceki yüzde 3,9'du.

İSTİHDAMA YÖNELİK AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Karar metninde istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı belirtildi. Fed yetkilileri Başkan Donald Trump'ın agresif politikalarının ekonomideki etkisini görmek amacıyla Aralık ayından bu yana faiz oranlarında değişikliğe gitmemişti.

Fed son olarak Temmuz ayı toplantısında faizleri değiştirmezken Fed yetkilileri Michelle Bowman ve Christopher Waller karara karşı oy kullanmıştı.

