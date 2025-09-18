BIST 11.166
Aziz İhsan Aktaş’tan CHP’li belediyelerle ilgili bomba itiraf

İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş, CHP’li belediyelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aktaş, alacaklarını tahsil edemedikleri belediyelerde işlerin ancak CHP Genel Merkezi’ndeki genel başkan yardımcılarının izni ve yönlendirmesiyle çözüldüğünü belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş, katıldığı televizyon programında CHP’li belediyelerle ilgili bomba niteliğinde açıklamalarda bulundu. Aktaş, “Alacaklarımızı alamadığımız belediyelerde işleri çözmek için CHP Genel Merkezi’nde ilgili genel başkan yardımcılarıyla görüşmek zorundaydık. Onların izni ve yönlendirmesi olmadan hiçbir işlem ilerlemiyordu” diyerek partideki süreçleri gözler önüne serdi.

"Örneğin A Belediyesi'nden alacağımız var" diyen Aktaş, “Defalarca gitmemize rağmen alacaklarımız ödenmiyordu. Bu durumlarda genel başkan yardımcıları devreye giriyor ve yönlendirme yapıyordu. Onların onayı olmadan hiçbir iş çözülmüyordu” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş da Aktaş’ın açıklamalarını sosyal medyada paylaşarak, “CHP Genel Başkan Yardımcılarının, Aziz İhsan Aktaş’a bu lafları yedireceğine inanmak istiyorum” dedi.  

