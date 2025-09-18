Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Safi Arpaguş 1967 yılında Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'ni, 1990 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı. 1994 yılında Yüksek Lisansını; 2001 yılında Doktorasını tamamladı. 2011-2021 yılları arasında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi ve 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Karar 2021498) ile İstanbul Müftülüğü'ne atanmıştır. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Çalışma alanı, İslam Tasavvuf Tarihi, kavramları ve kurumları üzerine yoğunlaşmaktadır. Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî ve Mevlevîlik konularında da kapsamlı çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca, yayınlanmış kitaplar, makaleler ve tercümeler de mevcuttur.