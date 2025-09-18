74 Yıllık şirket krizi aşamadı! Dev şirkete konkordato ilan etti

Küresel ekonomik krizin etkisiyle Türkiye'de de son dönemde çok sayıda şirket iflas bayrağını çekerken halkaya eklenen son firma Aroymak Çelik oldu. Türkiye'nin 74 senelik köklü şirketi ekonomik darboğazın ardından konkordato ilan etti.

Abone ol

İstanbul'da 1951'den bu yana çelik sektöründe faaliyet gösteren Aroymak Çelik ve Endüstri Donanımları Ticaret ve Sanayi A.Ş., mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

KOMİSER HEYETİ ATANDI, DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Mahkeme, konkordato dosyası kapsamında üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi. Ayrıca, duruşma tarihi 11 Aralık 2025 olarak açıklandı. Karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek.

SEKTÖRDE 70 YILI AŞAN YOLCULUK

Aroymak ailesi tarafından kurulan şirket, 1980 yılından itibaren bugünkü unvanıyla çalışmalarını sürdürdü. Dördüncü kuşak aile bireylerinin yönettiği firma, özellikle alaşımlı takım ve kalıp çeliklerinin ithalatı ve ticaretinde uzun yıllar boyunca sektörde öne çıkan isimler arasında yer aldı.