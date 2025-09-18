BIST 11.166
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynandı Hakan Çalhanoğlu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İnter'in deplasmanda Ajax'ı 2-0 yendiği maçta atılan 2 gole katkıda bulundu

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.

Ajax'ın Johan Cruijff Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 42. dakikada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Marcus Thuram, İtalya temsilcisi İnter'i öne geçirdi.

Maçın 47. dakikasında bir köşe vuruşu daha kazanan İtalyan ekibinde topun başına tekrar Hakan geçti. Hakan'ın ortasında yine yükselen isim Thuram oldu ve skoru 2-0'a getirdi.

Liverpool uzatmada kazandı

İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 4. dakikada Andy Robertson ve 6. dakikada Mohamed Salah ile 2-0 öne geçti.

İspanya temsilcisi, 45+3 ve 81. dakikada Marcos Llorente'nin golleriyle maçta beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıkan Virgil van Dijk, attığı kafa golüyle maçın skorunu belirledi.


Ligde alınan sonuçlar şöyle:

​​​​​​​Olympiacos (Yunanistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Slavia Praha (Çekya)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Paris Saint-Germain (Fransa)-Atalanta (İtalya): 4-0

Bayern Münih (Almanya)-Chelsea (İngiltere): 3-1

Liverpool (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 3-2

Ajax (Hollanda)-İnter (İtalya): 0-2

