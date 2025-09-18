BIST 11.166
DOLAR 41,33
EURO 48,87
ALTIN 4.835,13
HABER /  GÜNCEL

Aziz İhsan Aktaş'tan Ekrem İmamoğlu Rıza Akpolat iddiası

Aziz İhsan Aktaş'tan Ekrem İmamoğlu Rıza Akpolat iddiası

İBB soruşturmasında tutuklanan daha sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilime dikkat çekerek "Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı” iddiasında bulundu.

Abone ol

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadenin ardından ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilen ve daha sonra ev hapsi de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş, İBB soruşturmasına ilişkin olarak iddialarda bulundu.

Gazeteci Nuray Başaran'a TYT kanalında konuyan Aktaş'a göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim, soruşturma ve operasyonların fitilini ateşledi.

"Aralarında rekabet vardı"

Aziz İhsan Aktaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki çok ciddi rekabet vardı. İstanbul il kongresinde, ilçe kongrelerinde aralarında rekabet vardı, yarış içindeydiler. Kendi aralarındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı. Gizli tanıkların kim olduğunu, rüşvetçileri bilmiyorum. Ama belediyede çalıştığım dönemde, hak edişlerimi almak için belediyeye uğradığım dönemde sohbetlerde buna tanık oluyordum. 

Aziz İhsan Aktaş'tan Ekrem İmamoğlu Rıza Akpolat iddiası - Resim: 0

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan ilk operasyonun siyasi çekişmeden dolayı yapıldığını düşünüyorum. Bizim hak edişlerimizi alabilmek için, belediye başkanına ait şirketin aracının yüksek bir rakama bize satılması söz konusu. Bu konunun belediye içindeki kişiler tarafından ihbar edilmesi. Belediye içinde Ekrem Bey'e yakınlık duyanlar da var Rıza Bey'e yakın olanlar da var. Biz ekiplerden uzak durmaya çalışıyorduk, taraf olmamaya çalışıyorduk.

Görüyorduk birbirlerini sevmiyorlardı. Rıza Akpolat, Ekrem Bey'in yargılandığı davaların sonuçlarını takip ediyordu. Basından takip ediyordu. Bunu takip ederken de hislerini ortaya koyuyordu. Bir beklentisinin olduğunu görüyordum. Çalıştığımız ekipler, Ekrem Bey'in Rıza Akpolat'ı Rıza Akpolat'ın da Ekrem Bey'i sevmediğini söylüyorlardı.

Herhangi bir baskı olmaksızın etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurumu yaptım. Bu kararımı almamın nedeni hem iş dünyasında hem de kamuda yaptığım işler kapsamında yakınlarımın ve benim yaşadığı bazı süreçlerin açığa kavuşmasını ve devletimize yardımcı olmak amacıyla etkin pişmanlıktan yararlandım."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 tane net penaltı var
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 tane net penaltı var
Ali Koç'tan seçim öncesi operasyon iddiası! Hakeme tepki: Bu adam buraya bir daha gelemez
Ali Koç'tan seçim öncesi operasyon iddiası! Hakeme tepki: Bu adam buraya bir daha gelemez
Antalya'da 8 Eylül'den beri kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu
Antalya'da 8 Eylül'den beri kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu
Jose Mourinho'dan Ali Koç'a gönderme: Provokasonlara cevap vermem
Jose Mourinho'dan Ali Koç'a gönderme: Provokasonlara cevap vermem
Merkez Bankası POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı
Merkez Bankası POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Aziz İhsan Aktaş’tan CHP’li belediyelerle ilgili bomba itiraf
Aziz İhsan Aktaş’tan CHP’li belediyelerle ilgili bomba itiraf
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu!
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu!
New York borsası Fed'in faiz kararının ardından karışık seyirle kapandı
New York borsası Fed'in faiz kararının ardından karışık seyirle kapandı
Beşiktaş'tan Fenerbahçe - Alanyaspor maçnın VAR hakemine tepki
Beşiktaş'tan Fenerbahçe - Alanyaspor maçnın VAR hakemine tepki
Yağmur geliyor! Meteoroloji'den 11 için 'sarı kodlu' uyarı
Yağmur geliyor! Meteoroloji'den 11 için 'sarı kodlu' uyarı
Ahu Yağtu'dan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı
Ahu Yağtu'dan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı