Aziz İhsan Aktaş'tan Ekrem İmamoğlu Rıza Akpolat iddiası

İBB soruşturmasında tutuklanan daha sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilime dikkat çekerek "Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı” iddiasında bulundu.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadenin ardından ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilen ve daha sonra ev hapsi de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş, İBB soruşturmasına ilişkin olarak iddialarda bulundu.

Gazeteci Nuray Başaran'a TYT kanalında konuyan Aktaş'a göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim, soruşturma ve operasyonların fitilini ateşledi.

"Aralarında rekabet vardı"

Aziz İhsan Aktaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki çok ciddi rekabet vardı. İstanbul il kongresinde, ilçe kongrelerinde aralarında rekabet vardı, yarış içindeydiler. Kendi aralarındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı. Gizli tanıkların kim olduğunu, rüşvetçileri bilmiyorum. Ama belediyede çalıştığım dönemde, hak edişlerimi almak için belediyeye uğradığım dönemde sohbetlerde buna tanık oluyordum.

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan ilk operasyonun siyasi çekişmeden dolayı yapıldığını düşünüyorum. Bizim hak edişlerimizi alabilmek için, belediye başkanına ait şirketin aracının yüksek bir rakama bize satılması söz konusu. Bu konunun belediye içindeki kişiler tarafından ihbar edilmesi. Belediye içinde Ekrem Bey'e yakınlık duyanlar da var Rıza Bey'e yakın olanlar da var. Biz ekiplerden uzak durmaya çalışıyorduk, taraf olmamaya çalışıyorduk.

Görüyorduk birbirlerini sevmiyorlardı. Rıza Akpolat, Ekrem Bey'in yargılandığı davaların sonuçlarını takip ediyordu. Basından takip ediyordu. Bunu takip ederken de hislerini ortaya koyuyordu. Bir beklentisinin olduğunu görüyordum. Çalıştığımız ekipler, Ekrem Bey'in Rıza Akpolat'ı Rıza Akpolat'ın da Ekrem Bey'i sevmediğini söylüyorlardı.

Herhangi bir baskı olmaksızın etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurumu yaptım. Bu kararımı almamın nedeni hem iş dünyasında hem de kamuda yaptığım işler kapsamında yakınlarımın ve benim yaşadığı bazı süreçlerin açığa kavuşmasını ve devletimize yardımcı olmak amacıyla etkin pişmanlıktan yararlandım."