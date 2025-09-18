Aziz ihsan Aktaş'tan Cafer Magiroğlu'na ve Ali Mahir Başarır'a çağrı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Halk TV'nin firari sahibi Cafer Magiroğlu'na ve Ali Mahir Başarır'a seslendi.

Abone ol

İş insanı Aziz İhsan Aktaş gazeteci Nuray Başaran'a TYT kanalında konuştu. Aktaş, Halk TV'nin firari sahibi Cafer Magiroğlu'na ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a çağrı yaptı.

Aktaş, "Ali Mahir Başarır, sahibi kaçak olan HALK TV’de sürekli yayın yapıyor. Ali Mahir Başarır, HALK TV’den çağrı yapsın, sahibi kaçak olan HALK TV’nin sahibi Türkiye’ye gelsin, bu soruşturma kapsamında ifade versin." dedi.

Aziz İhsan Aktaş, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifade sonrası ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Daha sonra Aktaş'ın ev hapsi de kaldırılmıştı.