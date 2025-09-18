Bacağınızda şişlik ve ağrı varsa acele edin! Derin ven trombozu olabilirsiniz

Uzun süreli yolculuklar, ameliyat sonrası istirahat ya da genetik yatkınlık gibi birçok faktörün tetikleyebileceği derin ven trombozu (damar içinde kanın pıhtılaşması), erken fark edilmediğinde hayati tehlike oluşturabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, özellikle bacakta şişlik ve ağrı hissedildiğinde vakit kaybetmeden uzman desteği alınması gerektiğini vurguladı.

Bacakta ani şişlik, ağrı ve hassasiyet gibi belirtilerle ortaya çıkan derin ven trombozu (DVT) hayati bir öneme sahip. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, özellikle uzun süreli yolculuklar, ameliyat sonrası dinlenme dönemi veya genetik faktörlerin tetikleyebileceği bu rahatsızlığın fark edilmediğinde hayatı tehdit eden akciğer embolisine dönüşebileceğini belirtti.

“BACAKTA ŞİŞLİK VE AĞRIYA KESİNLİKLE DİKKAT EDİN”

Prof. Dr. Hökenek, “Sabah uyandığınızda bacağınızda şişlik fark ettiyseniz, uzun bir seyahatten sonra ya da ameliyat sonrası yatakta birkaç gün dinlendikten sonra bacağınızda şişlik, renk değişikliği, kızarıklık veya morarma gibi belirtiler oluştuysa kesinlikle ihmal etmeyin. Ayağınıza bastığınızda zorlanma ya da baldırda ağrı hissediyorsanız mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalısınız” dedi.

AKCİĞER EMBOLİSİ HAYATİ TEHLİKE YARATIYOR

Tedavi edilmeyen derin ven trombozunda pıhtının koparak akciğer damarlarını tıkayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Hökenek, nefes darlığı, çarpıntı ve ani nefes alma güçlüğü gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde acil olarak hastaneye gidilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Hökenek, “Bu belirtiler, pıhtının akciğere gitmiş olmasının işaretidir ve çok tehlikelidir. Hayatınızı riske atmamak için gecikmeden müdahale şarttır” diye konuştu.

TEDAVİ KOLAY, ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Derin ven trombozunun tedavisinde pıhtı yoğunluğuna göre farklı yaklaşımlar olduğunu aktaran Prof. Dr. Hökenek, “Genç hastalarda yoğun pıhtı varsa pıhtı eritici ilaçlarla hızlı müdahale ediyoruz. Daha hafif vakalarda ise ağızdan kan sulandırıcı ilaçlar ile tedavi uygulanıyor. Bu nedenle şikayetler başladığında kesinlikle vakit kaybetmeden doktora başvurmalısınız.” ifadelerini kullandı.

UZUN DÖNEM KOMPLİKASYONLARA KARŞI UYARI

Tedavi sonrası hastaların yaklaşık üçte birinde bacakta kalıcı şişlikler gelişebileceğini belirten Prof. Dr. Hökenek, “Derin ven trombozu geçiren hastalar, tedavi olduktan sonra bile bacaklarında şişlik yaşayabilirler. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi kadar sonrasında düzenli takip de çok önemlidir” şeklinde konuştu.