Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermediği soru! 'Görüşme' iddialarını yalanladı

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Lideri Özgür Özel’in görüşeceği iddialarına ilişkin bir açıklama geldi. Tv 100'de Özgür İfade programında konuşan Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirtti ve “Bu haberler doğru değil, birinin evinde görüşme yok” yanıtını aldığını belirtti.

“Kılıçdaroğlu–Özel görüşmesi” iddialarına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi. Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Cansu Canan Özgen’in sunduğu Özgür İfade programında Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

“KEMAL BEY O SORUYA YANIT VERMEDİ”

Erkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bu haberler doğru değil, birinin evinde görüşme yok. Net ve kısa bir konuşma. Çünkü çok fazla konuşmak istemiyor bu süreçte. Görüşme teklifi gelirse ne dersiniz diye sordum, sessiz kaldı.

"CHP'NİN İÇİNDE GÖRÜŞMENİN OLMASINI İSTEYENLER VAR"

CHP içinde görüşmenin olmasını isteyenler var. CHP Genel Merkezinde hava şöyle. Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapsın partinin bütünlüğünü bozmayacağız, CHP hepimizindir deyip adım atsın biz sonra hareket edelim diyorlar.

