Garanti BBVA ve T-Soft'tan iş yerlerine dijitalleşme desteği

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, iş ortağı T-Soft ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle iş yerlerinin dijitalleşme sürecine katkı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nin T-Soft işbirliğiyle geliştirdiği yeni paket, işletmelerin çevrim içi mağaza kurma ve yönetme süreçlerinde anahtar teslim çözüm sunarak dijital dönüşümün hızlanmasına destek oluyor.

Müşteriler, eylülde geçerli kampanya kapsamında yıllık yalnızca 36 bin liraya peşin fiyatına 12 taksitle paketten yararlanabilecek.

Paket içerisinde internet sitesi kurulumu, e-ticaret altyapısı, ücretsiz Garanti BBVA Sanal POS entegrasyonu, üç farklı pazaryeri üyeliği, indirimli kargo ücretleri ve Garanti BBVA Ticari Kartına 2 bin 500 lira Bonus fırsatı sunuluyor.

Garanti BBVA Sanal POS ile iş yerleri 7 gün 24 saat açık sanal mağaza üzerinden ödeme alabiliyor. İlk yıl ücretsiz olan Sanal POS, 3 ay boyunca geçerli kampanyada aylık yurt içi tek çekim işlemlerde 1,5 milyon liraya kadar ertesi gün ödemeli yüzde 2,09 komisyon oranı veya ciro baremsiz 25 gün blokeli yüzde sıfır komisyon seçeneğiyle mikro, KOBİ ve bireysel segmentli işletmelere esneklik sağlıyor.

İşbirliği, e-ticarete adım atmak isteyen veya mevcut çevrim içi satışlarını geliştirmeyi hedefleyen işletmelere anahtar teslim çözüm sunuyor.

İnternet sitesi olan iş yerleri Sanal POS başvurularını dijital kanal Garanti BBVA Mobil/Internet Bankacılığı üzerinden "Üye İşyeri Sanal POS" adımından tamamlayabilirken, internet sitesi olmayan işletmeler e-ticaret paketini satın almak ve internet site kurulumu için Garanti BBVA'nın POS ve Ödeme Çözümleri internet sitesini ziyaret edebiliyor veya T-soft'un sayfasından başvurularını iletebiliyor.

Garanti BBVA, sunduğu çözümlerle hem işletmelerin dijitalleşmesini kolaylaştırıyor hem de ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

"Paket, her ölçekteki işletmenin e-ticarete adım atmasını kolaylaştırdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, işletmelerin dijitalleşme yolculuğunda yanlarında olmayı önemsediklerini belirterek, paketin, her ölçekteki işletmenin e-ticarete adım atmasını kolaylaştırdığını atardı.

Çevrim içi satış kanallarının hızlı, güvenli ve uygun maliyetlerle kurulabilmesine imkan tanıdıklarına dikkati çeken Orbay, şöyle devam etti:

"Böylece iş yerleri yalnızca bir ödeme çözümü değil, anahtar teslim bir e-ticaret altyapısına sahip oluyor. Bu süreci Türkiye ekonomisinin dijital geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyor, işletmelerin rekabet gücünü artırmaya katkı sağlıyoruz."

T-Soft Genel Müdürü Ömer Arıkan da e-ticaret artık sadece bir alternatif olmadığını anlatarak, ticaretin kalbinin attığı yer olduğunu vurguladı.

20 yılı aşkın süredir geliştirdikleri altyapı, yenilikçi teknolojiler ve çözümlerle işletmelerin dijital dönüşümünde öncü rol üstlendiklerine işaret eden Arıkan, "Bugün binlerce markanın tercihi olmamız, yalnızca yazılım sunmamızdan değil, aynı zamanda onlara sürdürülebilir büyüme vizyonu kazandırmamızdan kaynaklanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Arıkan, paketin, güçlü e-ticaret altyapısının yanı sıra işletmelerin çok daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacak ödeme sistemi, kargo, pazarlama çözümleri ve yerli/küresel pazaryerlerine entegrasyon imkanlarını bir araya getirdiğini belirtti.

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek noktada bulabilecekleri bu modelin, fark yaratan e-ticaret deneyimi sunduğunu kaydeden Arıkan, "T-Soft'un farkı, işletmelere en yeni teknolojilerle büyük bir ekosistem sunarak, daha çok büyümelerine çalışan bir yol arkadaşı olmasıdır." ifadelerine yer verdi.