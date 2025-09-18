FED'in faiz kararı sonrası altın coştu! 18 Eylül çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
Altın hafta boyunca yükselişini sürdürdü ve rekor üstüne rekor kırdı. Yatırımcı FED'în faiz kararı sonrası fiyatları merak ediyor. Altının onsu tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve 3 bin 700 doları aştı. İşte altın piyasasında son durum...
Altının gram fiyatı, dün günü 4 bin 855 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 834 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 97 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 638 liradan satılıyor.
Tüm zamanların en yüksek seviyesi
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından dün 3 bin 707,65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının onsu, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla güne düşüşle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 639 dolardan işlem görüyor.
Fed dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti
Dev bankadan altın tahmini
Öte yandan Deutsche Bank, gelecek yıl için ortalama altın fiyatı tahminini 3 bin 700 dolar/onsdan 4 bin dolar/onsa yükseltti. Banka ayrıca 2026 yılı için gümüş fiyatı tahminini de ons başına 40 dolardan 45 dolara çıkardı.