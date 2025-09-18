BIST 11.256
DOLAR 41,33
EURO 49,05
ALTIN 4.871,96
HABER /  EKONOMİ

FED'in faiz kararı sonrası altın coştu! 18 Eylül çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FED'in faiz kararı sonrası altın coştu! 18 Eylül çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

Altın hafta boyunca yükselişini sürdürdü ve rekor üstüne rekor kırdı. Yatırımcı FED'în faiz kararı sonrası fiyatları merak ediyor. Altının onsu tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve 3 bin 700 doları aştı. İşte altın piyasasında son durum...

Abone ol

Altının gram fiyatı, dün günü 4 bin 855 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 834 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 97 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 638 liradan satılıyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından dün 3 bin 707,65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının onsu, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla güne düşüşle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 639 dolardan işlem görüyor.

Fed dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti

FED'in faiz kararı sonrası altın coştu! 18 Eylül çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? - Resim: 0

Dev bankadan altın tahmini

Öte yandan Deutsche Bank,  gelecek yıl için ortalama altın fiyatı tahminini 3 bin 700 dolar/onsdan 4 bin dolar/onsa yükseltti. Banka ayrıca 2026 yılı için gümüş fiyatı tahminini de ons başına 40 dolardan 45 dolara çıkardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı
Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı
Aydem Enerji'de iki üst düzey atama
Aydem Enerji'de iki üst düzey atama
Süper Lig'de 6. haftanın maçları belli oldu
Süper Lig'de 6. haftanın maçları belli oldu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Alışveriş merkezinde yangın çıktı! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
Alışveriş merkezinde yangın çıktı! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
Ankara'da kritik temas! Erdoğan ve Mahmud Abbas bir araya geliyor
Ankara'da kritik temas! Erdoğan ve Mahmud Abbas bir araya geliyor
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
Flash TV'nin ihale süreci uzatıldı
Flash TV'nin ihale süreci uzatıldı
Netanyahu'ya tarihi darbe: İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Netanyahu'ya tarihi darbe: İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca yanlış anlaşıldım dedi
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca yanlış anlaşıldım dedi
Kulislerden an meselesi diye sızdı! Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi katılıyor?
Kulislerden an meselesi diye sızdı! Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi katılıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermediği soru! 'Görüşme' iddialarını yalanladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermediği soru! 'Görüşme' iddialarını yalanladı