BIST 11.256
DOLAR 41,33
EURO 49,05
ALTIN 4.871,96
HABER /  GÜNCEL

Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı

Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı

Türkiye’de bulunan 17 bakanlığın yanında bir bakanlık daha kurulması için çalışmalara başlandı. Yeni kurulacak olan Afet Bakanlığına belediyelerin itfaiyeleri de bağlanacak. Bakanlığın kurulması için 10 neden sıralandı. İşte detaylar...

Abone ol

Türkiye'de bulunan 17 bakanlığa bir yenisi daha ekleniyor. İklim değişikliği, kuraklık, deprem, sel gibi tüm doğal afetleri kapsayan ve bu konuda çalışma ve önlem alınmasını sağlayacak Afet Bakanlığı'nın kurulması için düğmeye basıldı.

Çalışmalar başlatıldı

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, söz konusu bakanlığın kurulması için çalışmalara başladı. Belediyelerin itfaiyelerinin dahi bağlı olacağı bakanlıkta mevzuat güncellemeleri hızlandırılacak, teknik personele sürekli eğitim verilecek, yapı sağlığı izlenecek, lojistik depolar kurulacak.

81 ilde telsizle iletişim mümkün olacak 

Kurulması planlanan Afet Bakan­lığı, sanayi, teknoloji ve Ar-Ge faa­liyetleri ile turizm ve tarımsal üre­timi kapsayacak şekilde ulusal ve yerel afet dayanıklılık stratejileri hazırlayacak. Tüm yerleşim yerleri­ne ve afet tehlikelerine yönelik risk analizleri yapılarak afet risk harita­larının hazırlanmasına ilişkin çalış­maları tamamlayacak. Yapılacak çalışmalarda ayrıca ulaşım ve iletişim alt yapısı güçlendirilecek, 81 ilde telsizle iletişim mümkün olacak.

Bakanlığın kurulmasını sağlayan 10 neden ise şu şekilde sıralandı;

-Türkiye’nin coğrafi ve jeolojik koşullar açısından yüksek afet riski taşıması

-Mevcut yerleşim yerlerinin ve sanayi bölgelerinin afetlere dirençliliğinin düşük olması

-Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi yeni tehdit unsurlarının ortaya çıkması

-Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği insan kaynaklı afet ve acil durumlara açık olması (KBRN, göç, vb.)

-Afet yönetim planlarının hazırlanma sürecinde kurum ve kuruluşların katılımcılığının yetersiz olması sonucu rollerin pratikte uygulanamaması

-Afet ve acil durum yönetimi sırasında sosyal medyada dezenformasyon ve manipülasyon oluşması

-Genel afet sigorta sisteminin oluşturulmamış olmasının yanı sıra mevcut Zorunlu Deprem Sigortası’na katılım oranının yetersiz kalması

-Toplumun afetlere hazırlık ve risk azaltma farkındalığının zayıf olması

-Afet yönetim planlarının uygulanmasında karşılaşılan toplumsal ve bürokratik engeller

-Afetler sonrasında artan toplumsal farkındalığın sürekliliğinin olmaması…

Afet alanlarında çalışacak personele ise ayrıcalıklar tanınacak. Buna göre, yüksek ücret politikası uygulanacak, eğitimde ve işte başarılı olanlar ödüllendirilecek, yıpranma payı olan meslekler arasına alınacak, emeklilik yaşı böylelikle öne çekilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 6. haftanın maçları belli oldu
Süper Lig'de 6. haftanın maçları belli oldu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Alışveriş merkezinde yangın çıktı! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
Alışveriş merkezinde yangın çıktı! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
Ankara'da kritik temas! Erdoğan ve Mahmud Abbas bir araya geliyor
Ankara'da kritik temas! Erdoğan ve Mahmud Abbas bir araya geliyor
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
Flash TV'nin ihale süreci uzatıldı
Flash TV'nin ihale süreci uzatıldı
Netanyahu'ya tarihi darbe: İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Netanyahu'ya tarihi darbe: İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca yanlış anlaşıldım dedi
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca yanlış anlaşıldım dedi
Kulislerden an meselesi diye sızdı! Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi katılıyor?
Kulislerden an meselesi diye sızdı! Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi katılıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermediği soru! 'Görüşme' iddialarını yalanladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermediği soru! 'Görüşme' iddialarını yalanladı
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değişti
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değişti
Aziz ihsan Aktaş'tan Cafer Magiroğlu'na ve Ali Mahir Başarır'a çağrı
Aziz ihsan Aktaş'tan Cafer Magiroğlu'na ve Ali Mahir Başarır'a çağrı