O para artık basılmayacak! Merkez Bankası bir parayı daha tedavülden kaldırıyor

Merkez Bankası maliyetlerin artması gerekçesiyle madeni paraların üretimine yeni sınırlamalar getirecek. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 10 kuruş ve 25 kuruşun üretimini durduran darphanenin, yılın son aylarında 50 kuruş basımına da son vermeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Türkiye'de yüksek enflasyon nakit para kullanımında zorluklar yaratmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni banknot basımı konusunda adım atmıyor. Uzmanlar, yeni kupürlerin tedavüle girmesinin "kayıt dışı ekonomi" verilerini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

50 KURUŞLARIN BASIMI SONLANDIRILIYOR

Öte yandan madeni paralarda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl artan maliyetler nedeniyle 10 ve 25 kuruşlukların üretimini durduran Darphane'nin, benzer gerekçelerle yılın son aylarında 50 kuruşların basımını da sonlandırmayı planladığı iddia ediliyor. Ekonomistlere göre, bir 50 kuruşun üretim maliyeti 3 TL'yi aşıyor; 1 TL'nin basımında ise 4,3 TL harcanıyor.

5 TL'LİK PARALAR YAYGINLAŞACAK

Bu süreçte, sınırlı sayıda piyasaya sürülen 5 TL'lik madeni paraların ilerleyen dönemlerde yaygınlaşması hedefleniyor. Ancak vatandaşlar, ellerindeki 10, 25 ve 50 kuruşları kullanmaya devam edebilecek. Uzmanlar, üretimi sona erdirilen bu madeni paraların ilerleyen yıllarda koleksiyon değeri kazanabileceğini de vurguluyor.

