BIST 11.256
DOLAR 41,33
EURO 49,05
ALTIN 4.871,96
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversieler ve bölümleri kapatıldı! Açılanlar da var...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversieler ve bölümleri kapatıldı! Açılanlar da var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Samsun Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi dahil bazı üniversitelerde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kuruldu. Öte yandan aralarında İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun da bulunduğu bazı fakülte ve yüksek okullar kapatıldı, bazılarının ise isimleri değiştirildi.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile; Samsun Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Şırnak Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Teknik Üniversitesinde Mühendislik ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü, Lokman Hekim Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesinde Yazılım ve Bilişim Araştırma Enstitüsü kuruldu.

KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLAR

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeditepe Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi kapatıldı.

İSİMLERİ DEĞİŞEN FAKÜLTELER

Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesinin adı Develi İlahiyat Fakültesi olarak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
FED'in faiz kararı sonrası altın coştu! 18 Eylül çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
FED'in faiz kararı sonrası altın coştu! 18 Eylül çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı
Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı
Aydem Enerji'de iki üst düzey atama
Aydem Enerji'de iki üst düzey atama
Süper Lig'de 6. haftanın maçları belli oldu
Süper Lig'de 6. haftanın maçları belli oldu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Alışveriş merkezinde yangın çıktı! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
Alışveriş merkezinde yangın çıktı! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
Ankara'da kritik temas! Erdoğan ve Mahmud Abbas bir araya geliyor
Ankara'da kritik temas! Erdoğan ve Mahmud Abbas bir araya geliyor
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
Flash TV'nin ihale süreci uzatıldı
Flash TV'nin ihale süreci uzatıldı
Netanyahu'ya tarihi darbe: İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Netanyahu'ya tarihi darbe: İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca yanlış anlaşıldım dedi
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca yanlış anlaşıldım dedi