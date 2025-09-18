Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi! Kılıçdaroğlu detayı...

CHP tarihinin en hızlı dönemlerinden biri yaşanıyor. Partide her gün hareketli dakikalar yaşanırken, gözler olağanüstü kurultaya çevrildi. Eski genel başkanlardan Hikmet Çetin süreçle ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Olağanüstü kurultaya ve İstanbul'daki il kongresini işaret eden Çetin, "Bu iş büyük ölçüde kapanacak gibi geliyor bana" dedi. Çetin, Kılıçaroğlu'nun yanında bulunan bazı kişileri ise isim vermeden eleştirdi ve süreci onlara bağladı. İşte tüm detaylar...

Son zamanlarda siyasette en hareketli partilerden biri CHP. Parti içinde gün aşırı yeni denklemler konuşulurken, kamuoyu dikkatini 21 Eylül'de yapılacak olan, olağanüstü kurultaya çevirdi.

Konuyla ilgili olarak CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi

CHP'deki süreç en çok tartışılan konulardan biri olurken, bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı da kamuoyuda oldukça konuşulmuştu. Eski genel başkanların CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında yer alması ve Kılıçdaroğlu'nun bu denkleme girmemesi kafa karışıklıklarına da yol açtı.

Bazı kesimler Kılıçdaroğlu'nun, kurultay davasından mutlak butlan çıkması durumunda partinin başına geçeceğini savunurken, bazıları da eski genel başkanın böyle bir tutumda bulunmayacağı aktarıldı.

CHP'deki tartışmalar devam ederken, Özel'e büyük bir destek veren eski genel başkanlardan Hikmet Çetin; Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"O olay olsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı"

Çetin, "Üç eski genel başkan, Allah rahmet eylesin Altan bey ben ve Murat Karayalçın bir bildiri yayınladık. Dedik ki hepimizin Genel Başkanımız Özgür Özel etrafında toplanmamız lazım. Hem cesur hem çok çalışkan o bizi iktidara taşıyabilir dedik. Ama maalesef olmadı, Çünkü Kemal Bey kabul etmedi o olayı. O olay olsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı" dedi.

CHP'nin olağanüstü kurultayına ve İstanbul'daki il kongresine dikkat çeken Çetin, "Bence bu konu artık yavaş yavaş kapanma noktasına gidiyor. Yeni bir kurultay yapılıyor İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir kongre oluyor. Ben bunun yavaş yavaş kapanacağını tahmin ediyorum, inşallah yanılmıyorumdur. Telaşlanmaya gerek yok bence bu iş kurultaydan sonra ve İstanbul il kongresinden sonra büyük ölçüde kapanacak gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki bazı isimleri de eleştiren ve süreci onların tutumuna bağlayan Çetin, "Çevresinde bazı insanlar var. Kaderini Kemal Bey'in genel başkanlığına bağlayan insanlar var. O bakımdan onların telkiniyle bu iş yapılabiliyor"

Öte yandan Çetin, Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a yaptığı açıklamalarda ise en kısa zamanda Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söyledi.