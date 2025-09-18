Doktora kafa attı! İzmir'de feci olay

BIST 11.256
DOLAR 41,33
EURO 49,05
ALTIN 4.871,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Anadolu Ajansı
İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı diş hekimini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olarak görev yapan A.M.Y. (33) ile randevusu olmadığı halde muayene olmak isteyen M.E.T. (26) arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine M.E.T, kafa atarak diş hekimini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olaydan sonra hastaneden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

