BIST 11.256
DOLAR 41,33
EURO 49,05
ALTIN 4.871,96
HABER /  MAGAZİN

Buse Terim'e kızından korkutan haber: ''Yaşadığım kalp çarpıntısı bana yeter!''

Buse Terim'e kızından korkutan haber: ''Yaşadığım kalp çarpıntısı bana yeter!''

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı fenomen Buse Terim'in, kızının okulundan aldığı o haberle yüreği ağzına geldi. Yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı...

Abone ol

Başarılı teknik direktör Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz yıllarda boşanmıştı. Artık bekar bir anne olan Terim, sosyal medya paylaşımlarıyla kendinden söz ettiriyor.

Terim, önceki gün yeni bir proje için evden çıkıp toplantıya gitmeye hazırlandığı anda gelen telefonla yaşadıklarını anlattı.

"BANA YETTİ"

Ünlü fenomen, arayanın büyük kızı Nil'in okulundaki hemşire olduğunu söyledi. Kızının düştüğünü duyunca tüm işlerini iptal edip hemen okula giden Buse Terim, "Yaşadığım yürek çarpıntısı bana yetti. Neyse ki kırık, çıkık yok. Sadece doku zedelenmesi var." dedi.

Buse Terim'e kızından korkutan haber: ''Yaşadığım kalp çarpıntısı bana yeter!'' - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi! Kılıçdaroğlu detayı...
Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi! Kılıçdaroğlu detayı...
Pelin Karaca'nın katilinin cezası belli oldu!
Pelin Karaca'nın katilinin cezası belli oldu!
Garanti BBVA ve T-Soft'tan iş yerlerine dijitalleşme desteği
Garanti BBVA ve T-Soft'tan iş yerlerine dijitalleşme desteği
O para artık basılmayacak! Merkez Bankası bir parayı daha tedavülden kaldırıyor
O para artık basılmayacak! Merkez Bankası bir parayı daha tedavülden kaldırıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversieler ve bölümleri kapatıldı! Açılanlar da var...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversieler ve bölümleri kapatıldı! Açılanlar da var...
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
FED'in faiz kararı sonrası altın coştu! 18 Eylül çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
FED'in faiz kararı sonrası altın coştu! 18 Eylül çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı
Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı
Aydem Enerji'de iki üst düzey atama
Aydem Enerji'de iki üst düzey atama
Süper Lig'de 6. haftanın maçları belli oldu
Süper Lig'de 6. haftanın maçları belli oldu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı