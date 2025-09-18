Buse Terim'e kızından korkutan haber: ''Yaşadığım kalp çarpıntısı bana yeter!''

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı fenomen Buse Terim'in, kızının okulundan aldığı o haberle yüreği ağzına geldi. Yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı...

Abone ol

Başarılı teknik direktör Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz yıllarda boşanmıştı. Artık bekar bir anne olan Terim, sosyal medya paylaşımlarıyla kendinden söz ettiriyor.

Terim, önceki gün yeni bir proje için evden çıkıp toplantıya gitmeye hazırlandığı anda gelen telefonla yaşadıklarını anlattı.

"BANA YETTİ"

Ünlü fenomen, arayanın büyük kızı Nil'in okulundaki hemşire olduğunu söyledi. Kızının düştüğünü duyunca tüm işlerini iptal edip hemen okula giden Buse Terim, "Yaşadığım yürek çarpıntısı bana yetti. Neyse ki kırık, çıkık yok. Sadece doku zedelenmesi var." dedi.