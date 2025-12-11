Tuğçe Yıldız ve Gökhan Özen arasında gerilim tırmanıyor!
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ile gemi kaptanı Tuğçe Yıldız arasında sosyal medya üzerinden başlayan gerilim, karşılıklı suçlamalarla yargıya taşındı. İki tarafın iddiaları da birbirinden sert…
Gökhan Özen, sosyal medya üzerinden kendisini takıntı hâline getirip hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Tuğçe Yıldız hakkında mahkemeden 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Özen tarafı, Yıldız’ın kendisini ve ailesini sosyal medya yoluyla hedef aldığını ileri sürmüştü.
İddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu savunan Tuğçe Yıldız ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Yıldız, olayların Özen’in anlattığından çok farklı olduğunu söyledi ve detayları dilekçesinde şöyle açıkladı:
“Gökhan Özen ile sosyal medyada tanıştık, yaklaşık 4–5 ay görüştük. Gitmek istemediğim bir yere çağırdı, kabul etmeyince aramızda sorun çıktı. Ben hiçbir zaman onun peşinde olmadım. Asıl onurumla ve namusumla oynayan, beni kendi hayranlarına hedef hâline getiren Gökhan Özen’dir.”
Yıldız, kendisinin mağdur edildiğini ve Özen’in iddialarının tamamen algı yaratmak amaçlı olduğunu öne sürdü.
Tarafların karşılıklı suçlamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, olayın gerçek boyutu hukuki süreç sonunda netleşecek. Gökhan Özen cephesi ısrarla Yıldız’ın tacizkâr davranışlarda bulunduğunu savunurken, Tuğçe Yıldız ise “sadece kendimi korudum” diyor.