Tuğçe Yıldız ve Gökhan Özen arasında gerilim tırmanıyor!

İddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu savunan Tuğçe Yıldız ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Yıldız, olayların Özen’in anlattığından çok farklı olduğunu söyledi ve detayları dilekçesinde şöyle açıkladı:

“Gökhan Özen ile sosyal medyada tanıştık, yaklaşık 4–5 ay görüştük. Gitmek istemediğim bir yere çağırdı, kabul etmeyince aramızda sorun çıktı. Ben hiçbir zaman onun peşinde olmadım. Asıl onurumla ve namusumla oynayan, beni kendi hayranlarına hedef hâline getiren Gökhan Özen’dir.”