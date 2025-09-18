BIST 11.256
DOLAR 41,33
EURO 49,05
ALTIN 4.871,96
İlkin Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavır mı yaptı Ahmet Hakan yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşırken İlkin Aydın'ın yüzünü astığı, arkasını döndüğü yorumları yapıldı. Görüntüleri izleyen Ahmet Hakan, "Mesafeli bir nezaket göstermiş İlkin" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Kabulün ardından sosyal medyada milli sporcu İlki Aydın'a ilişkin birçok yorumda bulunuldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan konuyu köşe yazısına taşıdı ve "Bazıları İlkin Aydın isimli voleybolcumuzun...Yüzünün asık olduğunu, tavır yaptığını, tuhaf davranışlar içine girdiğini iddia ettiler. Videoyu izledim. O gözle baktım. Bir daha izledim. Bir daha o gözle baktım. Yok. Öyle bir sonuç çıkaramadım. Mesafeli bir nezaket göstermiş İlkin. O kadar." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan ayrıca "İlkin rollendiyse bile rollenip rollenmediği belli olmuyor. En azından benim açımdan." dedi.

