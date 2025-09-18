BIST 11.256
DOLAR 41,33
EURO 49,05
ALTIN 4.871,96
HABER /  SPOR

İspanya FIFA'ya Dünya Kupası resti çekti! 'İsrail varsa biz yokuz...'

İspanya FIFA'ya Dünya Kupası resti çekti! 'İsrail varsa biz yokuz...'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı alabileceğini açıkladı.

Abone ol

İspanya hükümeti, FIFA'ya 2026 Dünya Kupası için rest çekti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in yer alması halinde İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı alabileceğini açıkladı. 

Başbakan Pedro Sanchez, Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail'in ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde radikal kararlar alacaklarını beyan etti. Sanchez, kupaya katılmama kararı alabileceklerini de ekledi.

RUSYA ÖRNEĞİNİ VERDİ

Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarına İspanya Meclis Üyesi Patxi Lopez de destek verdi. Lopez, İsrail'in durumu için Rusya örneğini öne sürerken "İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz? Fark nedir?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tepki, İspanyol halkı ve sosyal medyada büyük destek alırken gözler FIFA'nın alacağı karara çevrildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ufuk Özkan sevenlerini korkutmuştu! Hastaneye kaldırılma nedeni belli oldu...
Ufuk Özkan sevenlerini korkutmuştu! Hastaneye kaldırılma nedeni belli oldu...
Rapor kullanan işçi bu kurallara uymazsa işten çıkarılabilir
Rapor kullanan işçi bu kurallara uymazsa işten çıkarılabilir
İstanbul'da panik! Balkon çöktü bina tahliye edildi
İstanbul'da panik! Balkon çöktü bina tahliye edildi
Burak Yılmaz: Trabzon deplasmanında galip gelmek istiyoruz
Burak Yılmaz: Trabzon deplasmanında galip gelmek istiyoruz
Jose Mourinho'dan Ali Koç'u kızdıracak sözler! Açık açık gönderme yaptı
Jose Mourinho'dan Ali Koç'u kızdıracak sözler! Açık açık gönderme yaptı
Doktora kafa attı! İzmir'de feci olay
Doktora kafa attı! İzmir'de feci olay
İlkin Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavır mı yaptı Ahmet Hakan yazdı
İlkin Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavır mı yaptı Ahmet Hakan yazdı
Buse Terim'e kızından korkutan haber: ''Yaşadığım kalp çarpıntısı bana yeter!''
Buse Terim'e kızından korkutan haber: ''Yaşadığım kalp çarpıntısı bana yeter!''
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi! Kılıçdaroğlu detayı...
Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi! Kılıçdaroğlu detayı...
Pelin Karaca'nın katilinin cezası belli oldu!
Pelin Karaca'nın katilinin cezası belli oldu!
Garanti BBVA ve T-Soft'tan iş yerlerine dijitalleşme desteği
Garanti BBVA ve T-Soft'tan iş yerlerine dijitalleşme desteği