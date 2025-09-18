ABD'de Filistinli aktivist Mahmud Halil'e sınır dışı kararı

ABD'de Filistin yanlısı protestolara öncülük ettiği gerekçesiyle yargılanan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil, iltica başvurusunda eksik bilgi verdiği gerekçesiyle Cezayir veya Suriye'ye sınır dışı edilmek üzere yargıç kararıyla ülkeden gönderilecek.

ABD'de Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için gözaltına alınan Columbia Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Mahmud Halil, aylar süren hukuki sürecin ardından şok bir kararla karşı karşıya kaldı. Göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, Halil'in daimi ikametgah izni başvurusunda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Columbia Üniversitesi'ndeki öğrenci topluluğuyla bağlantılarını kasıtlı olarak belirtmediğine hükmetti.

Comans, bu bilgilerin paylaşılmamasının "ciddi olumsuz faktörler" teşkil ettiğini belirterek, Halil'in sınır dışı edilerek Cezayir veya Suriye'ye gönderilmesine karar verdi.

Halil, 3 Mart'ta evine girmek üzereyken gözaltına alınmış ve yeşil kartı iptal edilmişti. Avukatı Amy Greer, Halil'in daimi ikametgah sahibi olmasına ve eşinin ABD vatandaşı olmasına rağmen tutuklandığını belirtmişti.

Siyasi çevrelerde de bu olaya ilişkin tartışmalar yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" ifadelerini kullanmıştı. Halil'in avukatlarının mahkemeye başvurusuyla geçici bir süre sınır dışı edilmesi engellenmiş ve 20 Haziran'da kefaletle serbest bırakılmıştı.