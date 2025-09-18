BIST 11.271
Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! ''Oynama ihtimali söz konusu değil''

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, sakatlığı devam ettiği için Frankfurt'un ardından Konyaspor maçında da forma giyemeyecek. Nijeryalı golcünün Alanyaspor maçında sahalara dönmesi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarına ise tam hazır olması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da, yaşadığı talihsiz sakatlık dolayısıyla Eintracht Frankfurt maçının kadrosunda yer alamayan Victor Osimhen'in, Konyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyeceği açıklandı.

FRANKFURT MAÇINI KAÇIRDI

Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından özel uçakla İstanbul'a getirilen Osimhen, takımla antrenmanlara çıkamadığı için Frankfurt deplasmanında kadro dışı bırakılmıştı.

KONYASPOR MAÇINDA DA YOK

Gazeteci Yakup Çınar, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Osimhen'in Konyaspor maçında da oynama ihtimali söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞ TARİHİ

Osimhen'in Alanyaspor maçında sonradan oyuna girmesi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarına ise tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Çınar, sakatlığının ciddi olmadığını ancak oyuncunun riske edilmek istenmediğini vurguladı.

