Park halindeki otomobilde patlama oldu! İkizlerden biri öldü

Sivas'ta park halindeki bir otomobilde yaşanan patlamada 3 çocuktan 1'i öldü, 2'si yaralandı.

Diriliş Mahallesi'ndeki pazar yerinde park halinde bulunan 58 AFZ 458 plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Olayda araçtaki ikizler E.Ü. ve E.Ü. (17) ile M.T.Y. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

