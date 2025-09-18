Nilperi Şahinkaya ile mahkemelik olmuştu! Burak Deniz'e o davadan karar çıktı

Oyuncu Burak Deniz, meslektaşı Nilperi Şahinkaya tarafından yapılan suç duyurusuyla başlatılan yıllardır devam eden davadan beraat etti.

Yeni sezonda "Sahtekarlar" dizisinde avukat Ertan Aydın'a hayat veren Burak Deniz'in hakkında meslektaşı Nilperi Şahinkaya'nın açtığı ve yıllardır devam eden davadan karar çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz'in Adana'da aynı masada bulunan Necmi Deniz'e hitaben aleni ortamda alenen hakaret ve tehdit, Nilperi Şahinkaya'ya hitaben de hakaret suçunu işlediği, ayrıca sanığın Necmi'ye yaralama kastıyla yumruk attığı ancak yumruğun isabet etmediği, böylece basit yaralamaya teşebbüs suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Dün Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Nilperi Şahinkaya ve avukatı Nail Gönenli İstanbul'dan görüntülü olarak katıldı.

KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEK Mİ?

Mahkeme hakkında kamu davası açılan Burak Deniz'in üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmamasını dikkate alınarak atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Nilperi Şahinkaya'nın temyize gideceği öğrenildi.