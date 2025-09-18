BIST 11.264
İlaç şirketi Roche'den dev satın alma anlaşması 3,5 milyar dolar ödenecek

İsviçreli ilaç şirketi Roche, karaciğer hastalıkları portföyünü genişletmek için ABD'li biyoteknoloji şirketi 89bio’yu 3,5 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Roche'den yapılan açıklamada, ABD'nin San Francisco kentinde bulunan 89bio, İsviçreli şirketin hisse başına nakit olarak 14,5 dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Bu, anlaşmanın değerini yaklaşık 2,4 milyar dolara çıkarırken, hissedarlar hisse başına 6 dolara kadar “aşama ödemeleri” alacak. Böylece, Roche'nin toplam satın alma değeri 3,5 milyar dolara ulaşacak.

Söz konusu teklif, ABD’de hisseleri işlem gören 89bio’nin 60 günün ortalama hisse fiyatının yaklaşık yüzde 52 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025’in dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu satın almanın Roche'nin, hızla büyüyen kilo verme pazarında güçlenmesine yardımcı olması bekleniyor.

